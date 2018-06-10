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رئيس وزراء سنغافورة سيجتمع مع ترامب وكيم بشكل منفصل

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رئيس وزراء سنغافورة سيجتمع مع ترامب وكيم بشكل منفصل
Reuters
لي هسين لونغ
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سيلتقي رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ مع كل من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذين سيزوران سنغافورة لعقد القمة بينهما.

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وأعلنت وزارة خارجية سنغافورة اليوم الأحد في بيان لها أن لونغ سيجتمع مع كيم اليوم 10 يونيو، ومع ترامب في اليوم التالي، إلا أنها لم تكشف عن مكان اللقاءين.

ومن المقرر أن يصل كيم وترامب إلى سنغافورة اليوم الأحد، ويتوقع أن تتركز محادثاتهما الثلاثاء 12 يونيو على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووية مقابل حصولها على علاقات دبلوماسية وحوافز اقتصادية.

المصدر: يونهاب

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