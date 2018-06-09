ترامب: لا تسألوني عن القرم بل اسألوا أوباما

تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإجابة عمّا إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاعتراف بشبه جزيرة القرم أرضا روسية أم لا.

ونقلت قناة FOX News عن ترامب قوله: "من الأفضل أن تسأل الرئيس أوباما، فهو الذي ضيع شبه جزيرة القرم.. حصل ذلك حينما كانت إدارته في السلطة. هو من سمح لروسيا بإنفاق الكثير من المال على شبه جزيرة القرم (...) ويجب أن نسأله لماذا فعل ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه قد يكون لديه موقف مختلف تماما تجاه هذه القضية، وأضاف: "يجب أن توجه هذا السؤال إلى أوباما.. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان ذلك منذ زمن بعيد جدا".

جدير بالذكر أن جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول قد عادتا إلى قوام روسيا في مارس 2014 بموجب استفتاء شعبي، صوتت فيه أغلبية السكان الساحقة للانضمام إلى روسيا.

وتؤكد موسكو أن هذا الإجراء كان وفقا لمعايير القانون الدولي، وأن قضية عائدية القرم قد طويت إلى الأبد، فيما كييف ومعها عدد من الدول الغربية ترفض الاعتراف بنتائج التصويت وتعتبر القرم أراضي أوكرانية "محتلة ضمتها روسيا قسرا".

المصدر: lenta.ru