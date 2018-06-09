السوريون أكثر الحاصلين على الجنسية السويدية عام 2018

ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية خلال السنوات الثلاث الماضية، واحتل السوريون صدارة الترتيب هذا العام 2018.

وقالت مصلحة الهجرة السويدية في بيان لها على موقعها الرسمي، إن أكبر المجموعات التي احتفلت بحصولها على الجنسية يوم العيد الوطني للسويد، خلال الأسبوع الجاري، هم السوريون والأشخاص الذين لا يحملون جنسية، والصوماليون.

وأوضحت المصلحة أن هناك زيادة مستمرة في عدد المواطنين الجدد خلال السنوات الثلاث الماضية. ومنحت المصلحة 35867 شخصا الجنسية السويدية في عام 2015، فيما وصل العدد إلى 55420 شخصا في عام 2017.

وخلال عامي 2016-2017، تضاعف عدد السوريين وعديمي الجنسية الذين حصلوا على الجنسية السويدية، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها السويد في عدد طالبي اللجوء من سوريا قبل بضع سنوات.

ويشكل الصوماليون ثالث أكبر مجموعة بين الحاصلين الجدد على الجنسية السويدية. ووصل العديد منهم إلى السويد عام 2007، العام الذي تلا إعلان إثيوبيا الحرب على الصومال، لكن حصولهم على المواطنة السويدية تأخر حتى عام 2015.

وإليكم أكثر عشرة بلدان حصل مواطنوها على الجنسية السويدية خلال آخر 3 سنوات:

عام 2018

1. سوريا: 4136

2. من لا يحملون جنسية: 3158

3. الصومال: 2851

4. العراق: 967

5. أفغانستان: 757

6. إيران: 709

7. بولندا: 695

8. تايلند: 693

9. إيرتريا: 647

10. المملكة المتحدة: 583

عام 2017

1. سوريا: 8031

2. الصومال: 6948

3. من لا يحملون جنسية: 6012

4. العراق: 2690

5. أفغانستان: 2169

6. تايلند: 2064

7. بولندا: 1598

8. إيران: 1550

9. إريتريا: 1301

10. تركيا: 1221

عام 2016

1.الصومال: 7988

2. سوريا: 4098

3. من لا يحملون جنسية: 3624

4. العراق: 2939

5. تايلند: 2180

6. أفغانستان: 2103

7. بولندا: 2006

8. إيران: 1232

9. إيرتريا: 1068

10. تركيا: 1063

المصدر: migrationsverket