 
مباشر

روحاني يصل الصين للمشاركة في قمة منظمة شانغهاى للتعاون

أخبار العالم

روحاني يصل الصين للمشاركة في قمة منظمة شانغهاى للتعاون
Reuters
رحاني يصل الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcjh

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة تشينغداو الصينية الساحلية للمشاركة في قمة منظمة شانغهاى للتعاون.

ومن المرتقب أن يشارك روحاني كضيف شرف في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تنطلق السبت في الصين وتستمر ليومين.

ويأتي انعقاد القمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران، والذي يرفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران مقابل تجميد برنامجها النووي.

المصدر: أ ف ب

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا