روحاني يصل الصين للمشاركة في قمة منظمة شانغهاى للتعاون

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة تشينغداو الصينية الساحلية للمشاركة في قمة منظمة شانغهاى للتعاون.

ومن المرتقب أن يشارك روحاني كضيف شرف في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تنطلق السبت في الصين وتستمر ليومين.

ويأتي انعقاد القمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران، والذي يرفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران مقابل تجميد برنامجها النووي.

المصدر: أ ف ب