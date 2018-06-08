كوساتشوف: ترامب يرغب في الانتقام من بلدان G7

اعتبرت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أن يكون الدافع وراء دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عودة روسيا لمجموعة G8، رغبة منه في الانتقام من المجموعة.

وشكك قسطنطين كوساتشوف رئيس اللجنة المذكورة في جدوى عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار، داعيا إلى عدم أخذ مقترح ترامب على محمل الجد.

وأشار في ما دوّنه على "فيسبوك"، إلى أن فكرة ترامب هذه "يمكن أن تكون مجرد تعبير عن رغبته في تحقيق "انتقام صغير" من بقية المشاركين في الاجتماع لتهديدهم له باحتمال اعتماد إعلان ختامي مشترك من دونه".

واعتبر كوساتشوف أنه "على روسيا فرض شروطها للعودة إلى G8 وبينها على سبيل المثال رفع العقوبات عنها واحترام مصالحها، وإلا سيكون ذلك مضيعة للوقت وخدمة لمصالح وطموحات مؤيدي التوجهات الغربية في روسيا".

وختم السيناتور الروسي بالتأكيد على أن الحوار بين روسيا ودول الغرب "يجب أن يكون موضوعيا ومبنيا على المساواة بعيدا عن التلاعب بالألفاظ".

وجاء هذا التعليق بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن رغبته في قبول روسيا من جديد في صفوف مجموعة السع الكبار.

المصدر: صفحة قسطنطين كوساتشوف في "فيسبوك"