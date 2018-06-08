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سيئول تدعو صحفييها إلى الحذر في سنغافورة

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سيئول تدعو صحفييها إلى الحذر في سنغافورة
Reuters Edgar Su
سنغافورة - فندق فولرتون - أرشيف
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دعا المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الصحفيين إلى توخي الحذر عند تغطية القمة الكورية الشمالية الأمريكية، عقب توقيف صحفي يعمل في قناة "كي بي إس" في سنغافورة.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم وي-كيوم في مؤتمر صحفي: "الحكومة لا يمكنها أن تمارس سلطتها الإدارية في سنغافورة، السلطة العامة هناك صارمة للغاية".

وأضاف، أنه "في حال حدثت مشاكل في سنغافورة، فإن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل أقصى الجهود الدبلوماسية للتسوية، إلا أن بعض المشاكل قد لا تحل".

وتابع: "وحسب سكرتير السياسة الخارجية للمكتب الرئاسي، فهناك 4 حالات أخرى لتوقيف الصحفيين من قبل الشرطة السنغافورية بسبب التصوير في مناطق محظورة"، داعيا إلى قراءة المبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية.

المصدر: يونهاب

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