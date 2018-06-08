ترامب سيصفح عن محمد علي كلاي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يدرس إصدار عفو رئاسي عن نحو 3000 شخص بينهم بطل الملاكمة الراحل محمد علي كلاي.

وأضاف ترامب، خلال إيجاز صحفي أجراه قبل مغادرته إلى مدينة كيبك الكندية لحضور قمة مجموعة السبع، أنه سيتواصل مع لاعبي اتحاد كرة القدم الأمريكية الذين كانوا يحثونه على إجراء إصلاحات في القضاء الجنائي استنادا لتوصيات خاصة بالأشخاص الذين تمت معاملتهم بشكل غير عادل.

وكان الملاكم الشهير قد أدين عام 1967 بسبب رفضه المشاركة في حرب فيتنام، وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، وبدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار بالإضافة إلى فرض الحظر على مشاركته في مسابقات الملاكمة.

وبرر كلاي، الذي اعتنق الإسلام عام 1964، رفضه المشاركة في الحرب الفيتنامية كونها تتناقض مع قيمه الدينية.

من جانبه صرح محامي محمد علي رون توي، أن أسرة الملاكم الشهير الراحل لا تحتاج إلى هذا العفو، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية ألغت الحكم بحقه في العام 1971 وليس هناك الآن أي سجل جنائي يتطلب إصدار عفو.

تجدر الإشارة إلى أن محمد علي كلاي قد انتقد دونالد ترامب بشدة على دعوته لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة أثناء حملته الانتخابية الرئاسية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الرئيس الأمريكي عفوا بحق الموتى، إذ سبقه أن أصدر عفوا رئاسيا بحق الملاكم الراحل جاك جاكسون، الذي أدين عام 1913 بنقل امرأة في أنحاء البلاد من أجل "أغراض غير أخلاقية".

المصدر: وكالات