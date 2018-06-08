تحقيق: الجنود الأستراليون ارتكبوا جرائم في أفغانستان

نشرت صحيفة أسترالية تقريرا عن تحقيق داخلي أجرته وزارة الدفاع استمعت فيه لشهادات أكدت أن الجنود الأستراليين "استخفوا بحياة البشر" واستخدموا العنف خلال مهامهم في أفغانستان.

ووفقا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، فإن "آلاف الأفغانيين قتلوا في تلك الفترة وهناك أساس منطقي للاعتقاد، بأن جميع أطراف الصراع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" في هذا الصدد، إن "أفرادا أستراليين على صلة بقوات العمليات الخاصة تحدثوا عن الاستخدام غير الشرعي للقوة خلال تحقيق سري سبق أخر رسمي في 2016".

ولم تشر الصحيفة إلى ارتكاب جرائم حرب أو وقوع جرائم قتل أخرى، لكنها نقلت عن الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم على صلة بقوات العمليات الخاصة قولهم خلال التحقيق، إن الجنود "استخدموا العنف غير المشروع وغير المصرح به خلال العمليات، واستخفوا بحياة البشر".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان أرسلته للصحيفة، أنها "تأخذ كل المزاعم بشأن القوات المسلحة الأسترالية على محمل الجد، وأنها على علم بمزاعم تتعلق بقضايا مهمة تتصل بمجموعة العمليات الخاصة في أفغانستان".

يذكر أن أستراليا حليفة الولايات المتحدة تحتفظ في أفغانستان بقوات حاربت ضد "طالبان" وغيرها من الجماعات المتشددة، فيما تضم هذه القوات في قوامها الآن زهاء 300 جندي.

المصدر: رويترز