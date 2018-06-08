ميلانيا ترامب تتنصل من محامي زوجها!

أعلنت ميلانيا ترامب على لسان متحدثة باسمها أنها لم تخوّل محامي دونالد ترامب الخاص التحدث باسمها، وكان الأخير صرّح بأنها تصدق زوجها الذي ينفي ما أشيع عن "مغامراته العاطفية".

وقال المحامي الشخصي لرئيس الولايات المتحدة رودولف جولياني الأربعاء، وسط شائعات عن علاقة لترامب مع ممثلة إباحية، إن ميلاني ترامب "تثق بزوجها وتعلم أن هذا غير صحيح".

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وكان آخر تلك الفضائح "علاقة" ترامب مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، واسمها الحقيقي ستورمي دانيلز.

ونقلت قناة تلفزيون "ABC" عن ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم ميلاني ترامب قولها إنها لا تعتقد "أن السيدة ترامب ناقشت في أي وقت أفكارها أو أي شيء آخر مطلقا مع السيد جولياني".

وكانت ستيفاني كليفورد قد صرّحت بأنها عاشت علاقة "حميمة" قصيرة الأمد مع ترامب عام 2006، وفيما بعد اتضح أن محامي ترامب دفع لها 130 ألف دولار مقابل صمتها.

وتحقق محكمة حاليا في وصول المبلغ من عدمه من قبل ترامب الذي ينفي "الخيانة الزوجية" جملة وتفصيلا، في حين تطالب كليفورد بإعفائها من دفع ملايين الدولارات تعويضا عن ضربها اتفاق عدم إفشاء السر بعرض الحائط.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر