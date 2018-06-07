محامي ترامب: كيم جونغ أون توسل راكعا لعقد لقاء القمة

نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن رودولف جولياني محامي الرئيس الأمريكي قوله، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون جثا "على ركبتيه" متوسلا لعقد لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف جولياني في كلمة ألقاها في إسرائيل: "لقد أهانوا نائب رئيسنا ومستشار الأمن القومي. وهددونا بالحرب النووية وتحقيق الانتصار فيها. عندها قمنا بإلغاء القمة، وبعد ذلك ركع كيم جونغ أون على ركبتيه متوسلا لعقدها. هذا هو بالضبط الموقف الذي يجب أن يوضع فيه".

وفي نهاية مايو الماضي، بعث ترامب برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، ذكر فيها أنه لم يعد يرى ضرورة لعقد قمة بسبب التصريحات الأخيرة "المعادية" من جانب بيونغ يانغ.

وأبدى الرئيس الأمريكي استعداده للقمة المذكورة في المستقبل.

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وأعلن البيت الأبيض كذلك، أن لقاء مجموعة التحضير للقمة فشل، وذكر مصدر في الإدارة الأمريكية، أن المجموعة الأمريكية توجهت إلى سنغافورة للقاء مسؤولين من كوريا الشمالية لمناقشة بعض تفاصيل المباحثات خلال القمة ولكن الكوريين الشماليين لم يحضروا.

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب بنفسه، أن اللقاء سيعقد يوم الـ 12 يونيو في سنغافورة.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين