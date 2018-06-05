الأمم المتحدة تتهم واشنطن بفصل أبناء المهاجرين عن ذويهم

دعت الأمم المتحدة واشنطن إلى وقف ممارسة فصل أبناء المهاجرين عن أهاليهم القادمين من أمريكا الوسطى على الحدود الجنوبية.

وأشارت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني إلى أن المعلومات التي جمعتها مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي تشير إلى فصل مئات من الأطفال عن أهاليهم على الحدود منذ أكتوبر الماضي، وأحدهم عمره سنة واحدة.

وقالت شمدساني إنه على الولايات المتحدة أن توقف فورا هذه الممارسة، مشددة على أن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطي والمخالف للقانون، ويعد انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل، واللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات كإجراء رادع يعارض معايير ومبادئ حقوق الإنسان.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي نقل أبناء المهاجرين المكسيكيين المفصولين عن عائلاتهم إلى القواعد العسكرية في تكساس وأركانساس لتشديد سياسة "التسامح صفر" تجاه المهاجرين غير الشرعيين. ويذكر أن ممارسة فصل أبناء المهاجرين عن عائلاتهم التي يروج لها ترامب كثيرا ما تؤدي إلى فقدان أبناء المهاجرين، حيث بقى نحو 1500 من الأطفال القاصرين مفقودين في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات