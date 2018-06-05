البيت الأبيض يكشف عن مكان انعقاد قمة ترامب-كيم

كشف البيت الأبيض اليوم عن مكان انعقاد "القمة النووية" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي من المقرر تنظيمها في سنغافورة 12 يونيو الجاري.

وذكرت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية سارة ساندرز، في تغريدة منشورة على حسابها في "تويتر" أن ترامب سيبحث مع كيم مسألة ترسانة بيونغ يانغ النووية في فندق "كابيلا" (Capella) في جزيرة سينتوسا، معربة عن امتنان البيت الأبيض لحكومة سنغافورة لكرم الضيافة.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) ٥ يونيو ٢٠١٨

وكان ترامب قد تراجع في الأسبوع الماضي عن قراره إلغاء القمة المقررة، وذلك بعد زيارة وفد من بيونغ يانغ برئاسة كيم يونغ تشول، مساعد زعيم البلاد، إلى الولايات المتحدة.

المصدر: حساب سارة ساندرز على "تويتر"