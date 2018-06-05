بوتين: على أوروبا مساعدة السوريين لتقليص عدد المهاجرين إليها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام محادثاته مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم الثلاثاء، أن فيينا مستعدة للانضمام إلى عمليات إنسانية تنظم لدعم أهالي سوريا.

وقال بوتين: "إذا كانت أوروبا تريد تقليص عدد المهاجرين، بمن فيهم الوافدون إليها من سوريا ودول الجوار، فيجب أن تساعد الناس على العودة إلى منازلهم وتنظيم الحياة الطبيعية في بلدهم".

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وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، الذي وصل إلى فيينا في زيارة عمل، محادثات مع نظيره النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تناولت عددا من الملفات الدولية والإقليمية، بما فيها الأزمة السورية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي