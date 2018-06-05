11 قتيلا و 25 عالقا جراء انفجار منجم شمال شرقي الصين

قتل 11 شخصا وأصيب تسعة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار داخل منجم لاستخراج الحديد في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت قناة "CCNT" التلفزيونية الرسمية أن 25 شخصا لا يزالون عالقين في المنجم الذي تملكه المجموعة الوطنية الصينية للفحم.

وذكرت القناة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى وأن بلدية مدينة بنشي أرسلت مسعفين إلى مكان الحادث.

وفي مايو 1917، لقي 18 من عمال المناجم مصرعهم جراء حادث تسرب الغاز في منجم للفحم في مقاطعة هونان وسط الصين.

وقبل شهرين من ذلك، أسفر سقوط مصعد بأحد المناجم شمال شرقي البلاد، كان بداخله عدد من العمال، عن مقتل 17 شخصا.

وفي ديسمبر 2016، لقي 59 من عمال المناجم حتفهم بانفجارين وقعا في منجمين أحدهما في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم، وثانيهما في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.

المصدر: أ ف ب