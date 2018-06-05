رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد لإنجاب طفلها الأول

أفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، بأن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، تستعد لإنجاب طفلها الأول، وستبقى تزاول عملها حتى ولادته المتوقعة في 17 يونيو الجاري.

وقالت أرديرن إنها ستأخذ إجازة بعد الولادة لمدة 45 يوما فقط ثم ستعود لمزاولة واجباتها، وسيخلفها نائبها وينستون بيتيرس في رئاسة الحكومة بالوكالة خلال إجازتها.

ووعدت أرديرن بأن تبقى على اتصال مع نائبها ومع الوزراء أيضا خلال فترة غيابها.

يذكر أن أرديرن البالغة من العمر 37 عاما ستصبح أمّا لأول مرة، وهي ثاني امرأة في العالم تنجب طفلا وهي رئيسة حكومة، بعد الراحلة بيناظير بوتو، التي أنجبت طفلة عام 1990 وهي رئيسة وزراء باكستان.

وجاسيندا أرديرن زعيمة حزب العمل في نيوزيلندا، أما زوجها كلارك غيرفورد فيعمل مقدم برنامج تلفزيوني مشهور عن صيد الأسماك.

المصدر: وكالات