البيت الأبيض يحذر بكين من عواقب "عسكرة" بحر الصين الجنوبي

أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء تعزيز الصين قدراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي، محذرا من عواقب ما وصفه بـ "عسكرة" المنطقة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمر صحفي لها: "نحن على علم بقيام الصين بعسكرة بحر جنوب الصين. وتحدثنا عن قلقنا مباشرة مع الصينيين في هذا الشأن، وستكون هناك عواقب على المدى البعيد والقصير".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لقناة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، استند إلى معلومات من مصادر استخباراتية أمريكية مطلعة.

وجاء في التقرير أن الصين نشرت صواريخ مضادة للسفن وأنظمة صواريخ "أرض – جو" في ثلاثة مواقع لها في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف