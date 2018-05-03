جنوب إفريقيا.. 13 عاملا عالقون تحت الأرض بعد انهيار منجم ذهب

قالت شركة "سيباني ستيل ووتر" المشغلة لمنجم ذهب في جنوب إفريقيا إن 13 عاملا حوصروا تحت الأرض إثر انهيار وقع في المنجم يوم الخميس.

وأضافت الشركة في بيان أنها تواصلت مع 3 عمال مُحاصرين في منجم ماساكين، وحشدت فرقا للإنقاذ.

وأفادت بأنها تبذل كل الجهود لتحديد موقع المفقودين الـ10 واستعادة العمال سالمين.

وتقع في جنوب إفريقيا أعمق المناجم في العالم، وسط طبيعة جيولوجية قاسية.

المصدر: رويترز