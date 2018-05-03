غوتيريش: انهيار اتفاق إيران النووي يهدد بحرب جديدة

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وحذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب جديدة.

وأشار غوتيريش، في حديث خاص إلى محطة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي"، إلى وجود خطر حقيقي لاحتدام حرب إذا لم يتم التقيد بالاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015، وتابع قائلا: "نمر بأوقات خطيرة".

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ووصف الأمين العام للمنظمة الأممية هذه الصفقة بأنها كانت انتصارا دبلوماسيا بالغ الأهمية، ولا بد من الحفاظ عليه، مضيفا أنه لا يمكن إلغاء الاتفاق النووي إلا إذا كان هناك بديل جيد.

وأصبح الاتفاق النووي على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (بموجب الصفقة) مرة أخرى في 12 مايو المقبل، ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق النووي مع طهران.

وصبت الزيت على النار التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كشف عما سماه "ملفات سرية نووية" مدعيا أنها تثبت سعي طهران إلى إنتاج أسلحة نووية سريا.

المصدر: بي بي سي

نادر عبد الرؤوف