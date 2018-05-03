ترامب متفاخرا: تابعوا الأنباء من كوريا الشمالية!

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرب الإفراج عن 3 أمريكيين معتقلين في سجون كوريا الشمالية.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" في وقت سابق بأن ثلاثة مواطنين أمريكيين نقلوا من معسكرات العمل إلى أحد فنادق العاصمة بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية تبحث مع الولايات المتحدة إمكانية عودتهم في حال نجاح القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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وكتب ترامب على حسابه في تويتر متباهيا: "يعلم الجميع أن الإدارة السابقة سعت من دون جدوى خلال مدة طويلة إلى إطلاق سراح ثلاثة سجناء أمريكيين من معسكر عمل في كوريا الشمالية، تابعوا الأنباء!".

ويدور الحديث عن ثلاثة أمريكيين من أصول كورية، وهم، القس كيم دونغ تشول، الذي اعتقل عام 2005، وأمريكي آخر يدعى توني كيم ويعرف باسم كيم سان دوك اعتقل في أبريل 2017، وزميل له يدعى كيم هاك سيون اعتقل بعده بشهر، واتهم الثلاثة بالقيام بأنشطة تخريبية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر