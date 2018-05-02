متظاهرون يرفعون صور ستالين أثناء مسيرة في لندن

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن آلاف المواطنين الإنجليز شاركوا في مسيرات احتجاج في شوارع لندن، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

ورفع المشاركون صور الزعيم السوفيتي الراحل، يوسف ستالين والرايات الحمراء وشعارات تطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

وذكرت الصحيفة، أن عاملين في عدة مؤسسات تجارية بريطانية شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية التي جرت أمس وأعربوا عن امتعاضهم من ظروف العمل ومستوى الأجور. وأشارت إلى مشاركة بعض موظفي وزارة العدل البريطانية في الاحتجاجات.

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ويرى بعض المشاركين، أن مثل هذه الفعاليات تخلق روابط وعلاقات بين المحتجين يمكن أن تتحول لاحقا إلى "المرحلة المقبلة من حركة جديد ضد الاستغلال هناك حاجة مساة جدا لها".

ولفت انتباه الصحيفة، وجود لوحة كبيرة لستالين وكذلك لافتات تحمل، عبارات من العهد السوفيتي باتت منسية عن "ديكتاتورية البروليتاريا" والانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية.

المصدر: RT

إدوارد سافين