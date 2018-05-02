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إسرائيل وجورجيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

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إسرائيل وجورجيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري
Reuters Jonathan Ernst
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أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، نية تبليسي في تعزيز تعاونها العسكري مع إسرائيل بما يشمل التعليم العسكري ومنظومة استدعاء الاحتياط والتعبئة العامة، لما للجيش الإسرائيلي من خبرات في ذلك.

وذكرت الوزارة الجورجية، أنه تم التوقيع على مذكرة للتفاهم مع الجانب الإسرائيلي، في أعقاب الاجتماع الذي عقده وزير دفاع جورجيا ليفان إيزوريا ونظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أبيب.

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وفي إطار الزيارة، سيلتقي الوزير الجورجي اليوم سكرتير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

 

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