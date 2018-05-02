حشود عسكرية مصرية على حدود غزة وإسرائيل

ذكرت صحيفة "هآرتس"، أنّ الجيش المصري يستعد لعملية واسعة النطاق على حدود غزة وإسرائيل، وأن الجيش المصري أخطر تل أبيب بحشده لعملية كبيرة في المنطقة المتاخمة لغزة وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن سكان المستوطنات الإسرائيلية تلقوا تحذيرات من سماع الانفجارات عبر الحدود خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

يذكر أن الجيش المصري يدير عملية واسعة النطاق لتطهير سيناء من الزمر المسلحة والإرهابية، في إطار إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد إثر الانفلات الأمني الذي سجل عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر عشية وإبان حكم محمد مرسي.