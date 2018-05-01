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إسرائيل تؤجل تجربة نظام دفاعها الصاروخي "أرو 3"

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إسرائيل تؤجل تجربة نظام دفاعها الصاروخي
Reuters Amir Cohen
"أرو 3"
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تأجيل تجربة كانت مقررة في الولايات المتحدة، لنظام دفاعها الصاروخي الباليستي "أرو 3"، الذي طورته إسرائيل، وذلك "لتحسين فاعلية النظام".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن النظام "أرو 3"، قادر على تدمير الصواريخ في الفضاء، الأمر الذي يسمح بتدمير أي رؤوس حربية غير تقليدية بأمان.

وتعتبر إسرائيل النظام الذي تشارك في تصنيعه شركة "بيونغ" الأمريكية، حصنا في "مواجهة إيران وحزب الله اللبناني".

ولم تحدد الدفاع الإسرائيلية، موعدا جديدا للتجربة، موضحة أن التأجيل تم بالاتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية التي تشارك إسرائيل في تطوير "نظام أرو3".

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وأضافت الوزارة في بيان، أن الهدف من التأجيل "هو الوصول لأقصى درجة استعداد لإجراء الاختبار في المجال الأمريكي".

وقال البيان إن القدرة التشغيلية لـ "النظام أرو 3" ووحدات الجيل السابق أرو 2 المنشورة في إسرائيل أيضا لم تتأثر.

وقد اجتاز النظام أول اختبار اعتراض كامل له فوق البحر المتوسط في عام 2015 ونُشر في إسرائيل في عام 2017.

وكانت إسرائيل تخطط لإجراء اختبار آخر في صيف عام 2018 في ألاسكا حيث يسمح المدى بمسافات اعتراض أكبر.

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وألغي أول اختبار كامل للنظام والذي كان مقررا في عام 2014 بسبب ما قال المصممون إنه خلل في طيران الصاروخ الهدف. كما ألغيت اختبارات إسرائيلية لاحقة في ديسمبر ويناير قبل موعدها بفترة وجيزة بسبب مشكلات فنية.

والنظام أرو يعد الطبقة العليا من درع إسرائيلية متكاملة يجري تطويرها بهدف التصدي لوابل من الصواريخ المختلفة. والطبقة الدنيا هي نظام القبة الحديدية قصير المدى بينما من المقرر نشر نظام يطلق عليه اسم مقلاع داود في العام المقبل لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى.

المصدر: رويترز

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