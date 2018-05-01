صدامات في تركيا بين الأمن والعمال في عيدهم

وقعت صدامات بين قوات الأمن التركي ومجموعة من المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بعيد العمال العالمي في مدينة إسطنبول اليوم.

وشارك عدد من أنصار حزب "التحرير الشعبي" في التظاهرات، جنبا إلى جنب مع اتحاد النقابات التجارية التقدمية في تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن قوات من الشرطة والأمن الخاص أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم، تفاديا لاحتشاد المتظاهرين هناك.

المصدر: وكالات