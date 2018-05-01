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مقتل قس أمريكي بعد تعذيبه جنوبي أوكرانيا

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مقتل قس أمريكي بعد تعذيبه جنوبي أوكرانيا
Sputnik
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قتل قس أمريكي في مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، والشرطة ترجح أن يكون السطو دافع الجريمة.

ووفقا لقيادة الشرطة في أوديسا، فقد تم اعتقال شخصين يشتبه بهما في ارتكاب الجريمة.

وقالت الشرطة: "تم العثور على الكاهن مقتولا في شقة يستأجرها، وكان مقيدا وبدت على جسده آثار التعذيب".

ويعتقد أن الموقوفين ارتكبا الجريمة بهدف السرقة لأن بعض الأشياء الثمينة اختفت من بيت المغدور.

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وتشهد أوكرانيا الكثير من حوادث السطو والقتل في الفترة الأخيرة، في ظل الانفلات الأمني والوضع الاقتصادي المتدهور إثر الانقلاب على السلطة في 2014، والنزاع الذي اندلع في جنوب شرقي البلاد بعد ذلك.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين

 



 

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