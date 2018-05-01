كوريا الجنوبية تفكك مكبرات صوتها على الحدود مع الشمال

بدأت كوريا الجنوبية بتفكيك مكبرات الصوت الضخمة التي استخدمتها في إذاعة البرامج المناهضة لبيونغ يانغ، وأغاني البوب الكورية من وراء الخط الفاصل مع الشمال.

واتفق زعيما الكوريتين في قمة تاريخية الأسبوع الماضي على مجموعة من خطوات المصالحة، بما فيها تعليق برامج الدعاية والأعمال العدوانية الأخرى على طول المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع في سيئول إنها بدأت تفكيك مكبرات الصوت الأمامية اليوم الثلاثاء قبل سحبها من الحدود، فيما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سيئول سجلت جملة من المؤشرات التي تدل على أن كوريا الشمالية ستتخذ خطوات تهدئة مماثلة الثلاثاء.



وكانت الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعتبر وسيلة رئيسية للحرب النفسية ضد بيونغ يانغ، وهي أحد العوامل المسببة للتوتر العسكري على الخط الفاصل بين البلدين.

إقرأ المزيد

كوريا الشمالية بدورها دعت مرارا إلى وقف إذاعة الدعاية المعادية لها، في أثناء المحادثات التي أجرتها الكوريتان مطلع الألفية.

وكانت الكوريتان قد اتفقتا في 4 يونيو 2004 على وقف الأنشطة الدعائية على الخط الفاصل، إلا أن كوريا الجنوبية استأنفت النشاط الدعائي عبر مكبرات الصوت، ردا على التجربة النووية الرابعة لبيونغ يانغ في يناير 2016.

المصدر: وكالات