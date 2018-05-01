"سي إن إن": ترامب يطلب نصيحة ميركل حول كيفية التعامل مع بوتين

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقائهما الأخير، النصيحة في كيفية التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لسجلها الحافل في العلاقات معه.

ونقلت القناة الأمريكية ذلك عن شخصين وصفتهما بأنهما على علم بالمحادثات التي جرت بين الزعيمين في البيت الأبيض في 27 أبريل الماضي.

وذكّرت القناة بأن لميركل التي تعد أقدم زعيمة في الاتحاد الأوروبي، سجلا عريقا من العلاقات مع بوتين يتضمن "الخصومة" كذلك، مضيفة أنه من غير الواضح ما هي النصيحة التي قدمتها المستشارة الألمانية لترامب.

المصدر: "سي إن إن"

متري سعيد