ممثلة إباحية ترفع دعوة على ترامب بتهمة "التشهير"

رفعت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهير.

وتقدم محامي الممثلة، مايكل أفيناتي، بالدعوى في إحدى المحاكم الفدرالية بمدينة نيويورك، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال أفيناتي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الاثنين: "قمنا منذ لحظات برفع دعوى ضد السيد ترامب بسبب تصريحاته غير المسؤولة الأخيرة والتي تُشهّر بموكلتي. يعلم جيدا عما حدث ومسؤوليته، إننا مصممون على الكشف عن الحقيقة".

Moments ago, we filed this lawsuit against Mr. Trump for his recent irresponsible and defamatory statements about my client @stormydaniels. He is well aware of what transpired and his complicity. We fully intend on bringing it to light. #buckleup#bastahttps://t.co/ZuBjI1EY9z — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 30, 2018

وكان ترامب قد نشر تغريدات في وقت سابق، اتهم فيها دانيلز بالكذب وتلفيق اتهامات ضده، على خلفية زعمها أنها "ربطتها علاقة به".

وسبق أن قالت دانيلز إن "رجلا (من طرف ترامب) هددها من أجل أن تلتزم الصمت".

وكان محامي ترامب، مايكل كوهين، قد أقر في وقت سابق بدفع 130 ألف دولار من حسابه الخاص لصالح دانيلز، في حين قالت تقارير إعلامية إن ذلك كان لـ "شراء صمتها عن العلاقة مع ترامب".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا