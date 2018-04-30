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ممثلة إباحية ترفع دعوة على ترامب بتهمة "التشهير"

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ممثلة إباحية ترفع دعوة على ترامب بتهمة
AFP Photo/MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستورمي دانيلز
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رفعت الممثلة الإباحية الأمريكية، ستورمي دانيلز، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة التشهير.

وتقدم محامي الممثلة، مايكل أفيناتي، بالدعوى في إحدى المحاكم الفدرالية بمدينة نيويورك، حسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وقال أفيناتي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الاثنين: "قمنا منذ لحظات برفع دعوى ضد السيد ترامب بسبب تصريحاته غير المسؤولة الأخيرة والتي تُشهّر بموكلتي. يعلم جيدا عما حدث ومسؤوليته، إننا مصممون على الكشف عن الحقيقة".

وكان ترامب قد نشر تغريدات في وقت سابق، اتهم فيها دانيلز بالكذب وتلفيق اتهامات ضده، على خلفية زعمها أنها "ربطتها علاقة به".

وسبق أن قالت دانيلز إن "رجلا (من طرف ترامب) هددها من أجل أن تلتزم الصمت".

وكان محامي ترامب، مايكل كوهين، قد أقر في وقت سابق بدفع 130 ألف دولار من حسابه الخاص لصالح دانيلز، في حين قالت تقارير إعلامية إن ذلك كان لـ "شراء صمتها عن العلاقة مع ترامب".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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