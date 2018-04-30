إيران: ما شهدناه من نتنياهو مسرحية طفولية مثيرة للسخرية أداها العام الماضي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجی، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد الملف النووي الإيراني عبارة عن "مسرحية طفولية مثيرة للسخرية شهدناها العام الماضي".

وقال عراقجي: "كيف لإيران أن تضع وثائق هامة في مستودع مهمل.. بطلان الادعاءات بامتلاك طهران السلاح النووي ثبت منذ عام 2015، وهو ما صادقت عليه الأمم المتحدة".

وأضاف المسؤول الإيراني، بأن "مسرحية نتنياهو معدة مسبقا للتأثير على قرار ترامب، وأنه يسعى لإفساد الاتفاق النووي".

وشدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أن "هذه الادعاءات تثبت مدى غضب وقلق الولايات المتحدة وإسرائيل من الاتفاق النووي ومكاسب إيران منه".

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن مسؤوليين إيرانيين، أن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران عبارة عن "دعاية هزيلة".

وأضاف: "ملاحظاته لم تكن جديدة.. اتهاماته لا أساس لها من الصحة.. وهي عبارة عن دعاية ضد الاتفاق النووي الإيراني".

المصدر: RT + وكالات