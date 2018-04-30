صالحي: على ترامب أن يعود إلى رشده

دعا رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العودة لرشده وتجنب الخروج من الاتفاق النووي وإلا فستعاود إيران أنشطتها النووية السابقة.

وقال صالحي مشددا في تصريحات أدلى بها في مدينة مشهد اليوم الاثنين إنه في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فبإمكان إيران من ناحية فنية العودة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم الذي كان قبل التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015، مضيفا: "هذا ليس خدعة".

وبين صالحي أن "إيران باتت تحتل موقعا قويا في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين يتيح العودة إلى مكانتها السابقة، وبل شغل مراكز أفضل، حتى إذا انهار الاتفاق النووي".

وأضاف: "نأمل بألا نصل أبدا إلى هذه الحالة بعودة ترامب وحكومته إلى رشدهم وألا يزعجوننا أو يسببوا لنا وللآخرين صداعا".

وسبق أن أفادت الإدارة الأمريكية بأن ترامب سيعلن قراره بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في الاتفاق النووي أو ستنسحب منه بعد مباحثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل حلول الـ12 من مايو المقبل.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا













