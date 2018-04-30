غابرييل للأوروبيين.. عليكم أن تتعلموا من روسيا كيفية حماية مصالحكم

قال وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، إن أوروبا يجب أن تتعلم تحديد مصالحها كما تفعل ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين وتركيا.

وأشار غابرييل في حديث مع طلبة جامعيين تطرق فيه إلى الأزمة السورية وقرار المانيا عدم التدخل في ضرب سوريا قبل أيام، إلى ضرورة تفهم دول الاتحاد الأوروبي لمواقف بعضها البعض.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تخاطر بفقدان أهميتها على الساحة الدولية، وأن "الذين لا يملكون القوة، يفقدون الاعتراف بهم من جانب الدول القوية، والدول الضعيفة عديمة القوة، على حد سواء".

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين