تيريزا ماي تقبل استقالة وزيرة داخليتها على خلفية إجراءات اتخذتها بحق المهاجرين

وافقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على استقالة وزير الداخلية آمبر رود، على خلفية تعامل الوزارة مع مهاجرين، ما وصفه البعض بالـ "فضيحة".

وسعت الحكومة البريطانية لاحتواء تداعيات الطريقة التي عالجت بها الوزارة قضايا بعض المهاجرين الكوبيين على المدى الطويل، ووصفتهم عن طريق الخطأ بـ"المهاجرين غير الشرعيين".

المصدر:رويترز