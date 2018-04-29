السلطات الإيرانية تعتقل أكاديميا بريطانيا

أكدت السلطات الإيرانية اعتقال أكاديمي بريطاني من أصل إيراني بسبب اتهامات أمنية، وذلك في أحدث واقعة احتجاز لمزدوجي الجنسية خلال السنوات الأخيرة.

وقال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن "الحرس الثوري الإيراني احتجز عباس عدالت، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية ويعمل أستاذا في علوم الكمبيوتر في امبريال كوليدج بلندن، منتصف أبريل الجاري".

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قوله للصحفيين: "أؤكد القبض عليه (عباس عدالت) بسبب اتهامات أمنية، لكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل".

من جهتها أفادت وكالة "أنباء فارس" شبه الرسمية في إيران، أن "عدالت جزء من شبكة تسلل تابعة لبريطانيا" واعتقل أعضاؤها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها "تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات من إيران عن احتجاز عدالت".

وأشار مركز حقوق الإنسان إلى أن تاريخ سفر عدالت من لندن إلى إيران مجهول، وأضاف أن الحرس الثوري صادر جهاز كمبيوتر وأسطوانات مدمجة كانت مع عدالت أثناء احتجازه.

وتحتجز إيران ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

المصدر: رويترز