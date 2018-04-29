طعن إسرائيلي على خلفية جنائية

أكدت الشرطة الإسرائيلية أن حادث الطعن الذي وقع في منطقة تل بيوت جنوبي مدينة القدس كان جنائيا بحتا وليس اعتداء فلسطينيا، حسب التحقيقات الأولية في دوافع الحادث.

وأضافت الشرطة، أن "شخصا طعن آخر، وأصابه بجروح خطيرة ثم لاذ بالفرار، لكن شرطيا كان في المنطقة وأطلق على المعتدي النار وأصابه بجروح متوسطة".

ووقع الحادث قرب مدخل المجمع التجاري "هدار" في منطقة تل بيوت.

وذكرت مصادر عبرية، أن الحادث ليس إلا محاولة لتصفية أحد زعماء العصابات الإجرامية في إسرائيل.

المصدر: "معا"