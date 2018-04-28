ترامب: التحضيرات للقاء كيم تسير بشكل ممتاز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور "تسير بشكل جيد جيدا" فيما يخص التحضير للقاء القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكر ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" أنه أجرى مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال ترامب إن "الأمور تسير جيدا جدا والعمل جار على تحديد موعد مكان اللقاء مع (زعيم) كوريا الشمالية".

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بنتائج لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في نانمنجوم، واتفق خلاله على إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وبذل جهود من أجل تطبيع العلاقات والتحرك نحو الوحدة والازدهار المشترك.

المصدر: RT

أنطون زوييف