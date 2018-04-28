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ترامب: التحضيرات للقاء كيم تسير بشكل ممتاز

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ترامب: التحضيرات للقاء كيم تسير بشكل ممتاز
Globallookpress Chris Kleponis/CNP/AdMedia
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأمور "تسير بشكل جيد جيدا" فيما يخص التحضير للقاء القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكر ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" أنه أجرى مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال ترامب إن "الأمور تسير جيدا جدا والعمل جار على تحديد موعد مكان اللقاء مع (زعيم) كوريا الشمالية".

وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بنتائج لقاء القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في نانمنجوم، واتفق خلاله على إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وبذل جهود من أجل تطبيع العلاقات والتحرك نحو الوحدة والازدهار المشترك.

المصدر: RT

أنطون زوييف

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