بريجيت ماكرون: أنا أكثر حرية من ميلانيا ترامب!

تحدثت السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون عن لقائها مع زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة.

وقالت بريجيت ماكرون في حديث لصحيفة "لوفيغارو" إن ميلانيا ترامب تختلف في حياتها العادية عن صورة السيدة الأولى الأمريكية التي يراها الجميع.

وتحدثت ماكرون عن انطباعاتها عن لقاء ميلانيا، قائلة: "هي ظريفة جدا ولدينا حس دعابة متشابه ونضحك معا كثيرا". ووصفتها بأنها "طيبة وساحرة وذكية ومنفتحة جدا".

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وأشارت بريجيت ماكرون إلى أن ميلانيا تعيش في ظروف تقيد حريتها بسبب كونها زوجة الرئيس. وقالت: "هي لا تستطيع أن تفعل ما تشاء". وأضافت: "لا يمكنها أن تفتح نافذة في البيت الأبيض. ولا تستطيع أن تخرج إلى الشارع. والقيود عليها أكثر مني. أنا أخرج للتجول كل يوم في باريس".

وحسب بريجيت ماكرون، فإن ميلانيا ترامب "شخصية قوية، لكنها مضطرة لإخفاء ذلك دائما".

واستغرقت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، للولايات المتحدة 3 أيام.

المصدر: "الغارديان"

أنطون زوييف