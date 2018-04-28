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أيهما أكبر.. شجرة كيم أم شجرة ترامب؟

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أيهما أكبر.. شجرة كيم أم شجرة ترامب؟
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دأب العديد من السياسيين على زرع الأشجار رمزا إلى الخطوة الأولى لإحلال السلام وحل الخلافات بينهم، وبرز هذا التقليد مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية والولايات المتحدة.

وزرع الزعيمان الكوريان، الشمالي كيم جونغ أون والجنوبي مون جاي آن، شجرة عند خط ترسيم الحدود على هامش القمة التاريخية التي عقدت بينهما مؤخرا.

وتظهر في الصور التي التقطت لهما شجرة كبيرة لتمثل تجسد السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

ولكن من الطريف أنه، وخلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الرئيسان وهما يزرعان شجرة لكنها بدت صغيرة، مقارنة مع شجرتي زعيمي الكوريتين.

وعند تلك المقارنة تعود إلى الأذهان سخرية ترامب قبل أشهر من إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن الزر النووي موجود دائما على مكتبه، وأكد ترامب وقتها أن لديه زرا "أكبر وأقوى"، ولكن يبدو أن شجرة كيم أكبر بكثير من شجرة ترامب.

المصدر: RT

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