أيهما أكبر.. شجرة كيم أم شجرة ترامب؟

دأب العديد من السياسيين على زرع الأشجار رمزا إلى الخطوة الأولى لإحلال السلام وحل الخلافات بينهم، وبرز هذا التقليد مؤخرا في شبه الجزيرة الكورية والولايات المتحدة.

وزرع الزعيمان الكوريان، الشمالي كيم جونغ أون والجنوبي مون جاي آن، شجرة عند خط ترسيم الحدود على هامش القمة التاريخية التي عقدت بينهما مؤخرا.

وتظهر في الصور التي التقطت لهما شجرة كبيرة لتمثل تجسد السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

Kim Jong Un of North Korea and Moon Jae-in of South Korea planted a Peace Tree during their summit in Truce Village. pic.twitter.com/wAWhaRhax4 — Bailey Olson (@B75434425) April 27, 2018

ولكن من الطريف أنه، وخلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الرئيسان وهما يزرعان شجرة لكنها بدت صغيرة، مقارنة مع شجرتي زعيمي الكوريتين.

The best memes to come from Trump and Macron's tree planting photos https://t.co/tAHKPTHRAfpic.twitter.com/T1oivaCjkH — euronews (@euronews) April 25, 2018

وعند تلك المقارنة تعود إلى الأذهان سخرية ترامب قبل أشهر من إعلان الزعيم الكوري الشمالي أن الزر النووي موجود دائما على مكتبه، وأكد ترامب وقتها أن لديه زرا "أكبر وأقوى"، ولكن يبدو أن شجرة كيم أكبر بكثير من شجرة ترامب.

المصدر: RT