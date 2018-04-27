اعتقال والي "داعش" في دير الزور بأزمير التركية

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 4 قياديين بارزين من تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية أزمير غربي البلاد، بينهم أمير التنظيم في محافظة دير الزور السورية ومحيطها.

وذكرت مصادر أمنية، أن "فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن أزمير، نفذت عملية أمنية مشتركة إثر معلومات استخباراتية، على عنوان يوجد فيه قياديون من "داعش"، كانوا يحاولون مغادرة تركيا".

وأضافت أن "أحد المعتقلين متورط بقتل 700 مدني في سوريا، وهو مقرب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ونشر العديد من تسجيلات الإعدام".

ونقل المعتقلون الأربعة إلى مديرية أمن ولاية أزمير للتحقيق معهم.

المصدر: الأناضول