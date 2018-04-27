ترامب وميركل يثنيان على التسوية الكورية ويتوعدان نووي إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة منع إيران نهائيا من إمكانية صنع سلاح نووي، وذلك على خلفية القمة التاريخية بين الكوريتين.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية عقد بالبيت الأبيض اليوم الجمعة: "يجب منع إيران من أي فرص الاقتراب من تطوير السلاح النووي".

وأضاف أنه بحث مع ميركل مسألة إيران التي، بحسب زعمه، تنشر "العنف وإراقة الدماء" في الشرق الأوسط.

وتابع مشددا: "علينا أن نضمن أن هذا النظام الدموي لن يقترب أبدا من السلاح النووي وسيتوقف عن نشر صواريخ خطيرة ودعم الإرهاب".

واعتبر أن إيران توجد في كل مكان من الشرق الأوسط حيث مشاكل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة منع طهران من الاستفادة من هزيمة تنظيم "داعش" مما يتطلب أن يزيد التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة واشنطن وحلفائها في المنطقة "المساهمة المالية والمشاركة في العمليات العسكرية في إطار محاربة داعش".

ولوح ترامب إلى أن دولا غنية في المنطقة "ستبدأ بدفع ثمن المساعدة الكبيرة التي تقدمها لها الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أنه يشعر بالمسؤولية فيما يتعلق بإيجاد حل للمشاكل بين الكوريتين، مضيفا: "في حال فشل محاولتي ستأتي أوقات عصيبة جدا بالنسبة للعديد من الدول والشعوب، وآمل بأني سأستطيع فعل ذلك من أجل العالم كله، فالمسألة تتجاوز حدود الولايات المتحدة، إنها مسألة عالمية".

بدورها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "لا أحد يريد علاقات سيئة مع روسيا" وعبرت عن دعمها لمناقشة الخلافات القائمة عبر حوار مفتوح.

وذكرت ميركل أنها بحثت مع ترامب الوضع في أوكرانيا ودور روسيا في الأزمة السورية والعقوبات المفروضة عليها، مؤكدة أن التعاون الأمريكي الألماني موجه ضد "أفعال روسيا غير الشرعية" في إشارة إلى انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا