أول تعليق لترامب على اجتماع زعيمي الكوريتين

في أول تعليق له على قمة زعيمي الكوريتين، الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء بـ"التاريخي" مشيدا بدور الصين في التسوية الكورية.

وقال ترامب في تغريدة: "بعد سنة شرسة من إطلاق صواريخ وتجارب نووية، يجري الآن اجتماع تاريخي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وأشياء جيدة تحدث، لكن الزمن هو الحكم"!

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "الحرب الكورية تنتهي! ويجب أن تفخر الولايات المتحدة وشعبها العظيم بما يجري الآن في كوريا".

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

كما أشاد الرئيس الأمريكي بدور الصين في التسوية الكورية، مغردا: "أرجوكم لا تنسوا المساعدة الكبيرة التي قدمها صديقي الطيب، رئيس الصين شي جين بينغ، للولايات المتحدة، لا سيما على الحدود مع كوريا الشمالية، ومن دونه لكانت هذه العملية أطول وأصعب بكثير"!

وكان الرئيس الأمريكي قد شدد مرارا على أنه يتوقع المساعدة الصينية للتوصل إلى التسوية في شبه الجزيرة الكورية، خاصة أن الصين شريك تجاري رئيس لكوريا الشمالية.

Please do not forget the great help that my good friend, President Xi of China, has given to the United States, particularly at the Border of North Korea. Without him it would have been a much longer, tougher, process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

المصدر: حساب دونالد ترامب في تويتر

إينا أسالخانوفا