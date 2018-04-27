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أول تعليق لترامب على اجتماع زعيمي الكوريتين

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أول تعليق لترامب على اجتماع زعيمي الكوريتين
GETTY/Ethan Miller
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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في أول تعليق له على قمة زعيمي الكوريتين، الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء بـ"التاريخي" مشيدا بدور الصين في التسوية الكورية.

وقال ترامب في تغريدة: "بعد سنة شرسة من إطلاق صواريخ وتجارب نووية، يجري الآن اجتماع تاريخي بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وأشياء جيدة تحدث، لكن الزمن هو الحكم"!

وأضاف في تغريدة أخرى: "الحرب الكورية تنتهي! ويجب أن تفخر الولايات المتحدة وشعبها العظيم بما يجري الآن في كوريا".

كما أشاد الرئيس الأمريكي بدور الصين في التسوية الكورية، مغردا: "أرجوكم لا تنسوا المساعدة الكبيرة التي قدمها صديقي الطيب، رئيس الصين شي جين بينغ، للولايات المتحدة، لا سيما على الحدود مع كوريا الشمالية، ومن دونه لكانت هذه العملية أطول وأصعب بكثير"!

وكان الرئيس الأمريكي قد شدد مرارا على أنه يتوقع المساعدة الصينية للتوصل إلى التسوية في شبه الجزيرة الكورية، خاصة أن الصين شريك تجاري رئيس لكوريا الشمالية.

المصدر: حساب دونالد ترامب في تويتر

إينا أسالخانوفا 

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