الشرطة الإيطالية تعتقل لاجئا أعلن الولاء لـ"داعش"

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على طالب لجوء (21 عاما) من غامبيا أعلن ولاءه لتنظيم "داعش"، وقالت إن أحد "المتشددين" حثه على تنفيذ هجوم إرهابي في منطقة نابولي.

ونشر توراي مقطع فيديو على تطبيق "تيليغرام" للرسائل وهو يكشف النقاب عن ولائه لزعيم "داعش" المدعو أبو بكر البغدادي.

وقالت الشرطة، في مؤتمر صحفي: "توراي أكد لرجال الشرطة أن الفيديو مجرد مزحة، وأن زميله من غامبيا طالبه بتنفيذ اعتداء إرهابي".

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا"، إلى أن توراي ذكر أنه حصل على تعهد بالحصول على مكافأة، ولم تكن لديه نية لتنفيذ الهجوم.

ووصل الشاب الغامبي على متن قارب من طرابلـس في مارس عام 2017، ويعيش في مركز لاستقبال المهاجرين في منطقة ليكلا، في الضواحي الشرقية لنابولي، وألقي القبض عليه هناك، خارج مسجد، الجمعة الماضي، وأثبت قاض اعتقاله لاتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية.

وذكر العضو في حزب "مجموعة الشمال" المناهض للهجرة بالوو جريمولدي، أن "اعتقال توراي يثبت أن المهاجرين يمثلون خطورة".

المصدر: السومرية نيوز + وكالات