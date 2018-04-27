زوجة كيم جونغ أون تلتحق بقمة الكوريتين وتحضر عشاءها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أن زوجة الزعيم الكوري الشمالي السيدة ري سول جو، ستنضم إلى القمة التاريخية بين الكوريتين، وستحضر مأدبة العشاء التي ستتخللها.

وأضاف أن زوجة كيم جونغ أون، "تصل في السادسة والربع من مساء اليوم، وبعد انتهاء لقاء القمة ستحضر مأدبة العشاء التي ستقام في "بيت السلام" حيث تجرى القمة"، وذلك بعد أن لفّ الغموض مشاركتها من عدمها.

وفي صباح اليوم بدأت فعاليات القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على الخط الفاصل بين البلدين.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





