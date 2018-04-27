البيت الأبيض يرحب بقمة الكوريتين

رحب البيت الأبيض بالقمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في المنطقة العازلة بين البلدين.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريح صحفي الجمعة: "نتمنى للشعب الكوري كل الخير بمناسبة اللقاء التاريخي لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، السيد مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".

وأضافت: "نأمل أن يتم تحقيق تقدم خلال المفاوضات، يسهم في إحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

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وعبرت ساندرز عن شكرها "للحليف الموثوق للولايات المتحدة كوريا الجنوبية على تنسيق الجهود لإعداد القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ، المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة".

والتقى كيم صباح اليوم في "بيت السلام" في المنطقة العازلة بين البلدين مع الرئيس الجنوبي مون جيه إن، في قمة هي الأولى بين الكوريتين منذ 11 عاما.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان