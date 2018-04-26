ترامب يكلف كوهين بتمثيله في قضية ستورمي دانيلز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاميه الشخصي مايكل كوهين سيمثله في القضية المرفوعة من قبل ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وقال ترامب في تصريح لقناة "فوكس أند فريندز" الأمريكية: "كوهين سيقوم بتمثيلي في عدد من القضايا من بينها قضية المجنونة دانيلز.. فهو لم يرتكب أي خطأ".

وداهم محققون فدراليون مكتب كوهين ومسكنه وغرفته في فندق، مطلع الشهر الجاري، وضبطوا واستولوا على العديد من الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتنوعة، التي قال كوهين: إنها "تتضمن معلومات بأنه دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، حتى تبقى صامتة إزاء علاقتها مع ترامب".

ورفعت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى ضد ترامب حول اتفاق إسكاتها، زاعمة أن الاتفاق غير ملزم لأن ترامب لم يوقعه.

ورفعت أيضا دعوى ضد كوهين لأنه أساء لسمعتها من خلال تكذيبها عن علاقتها المزعومة بالرئيس الأمريكي.

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ونفى كوهين أن يكون هذا الاتفاق قد خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، زاعما أن المال المدفوع لها كان من جيبه الخاص، ولم يستلم تعويضا عنه أبدا.

المصدر: وكالات