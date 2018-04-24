زعيم صرب البوسنة: سنحول دون انضمام البوسنة للناتو

أكد رئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك خلال استقباله وفدا روسيا رفيعا أن جمهوريته ستمنع البوسنة من الانضمام لحلف الناتو.

وقال دوديك في مؤتمر صحفي في أعقاب مباحثاته مع الوفد الروسي برئاسة رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو: "أما بخصوص الناتو، فبوسعي التأكيد بدقة أنه وفقا لقرار برلمان الجمهورية الصربية تلتزم كافة أجهزة الجمهورية وممثلوها التزاما صارما بسياسة الحياد تجاه حلف الناتو".

وأكد دوديك كذلك أن "التعاون مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون على حساب روسيا أو ضد مصالحنا".

من جانبها، قالت فالنتينا ماتفيينكو: "نحن نعارض توسع الناتو في أوروبا ونعارض عسكرة الدول الأوروبية ورسم خطوط فاصلة جديدة تظهر بنتيجة ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن البوسنة والهرسك هي دولة اتحادية تتكون من الجمهورية الصربية واتحاد البوسنة والهرسك (للكروات والمسلمين). ويحدد نهج سياستها الخارجية المجلس الرئاسي من 3 أشخاص يمثلون الصرب والكروات والمسلمين.

وقدمت البوسنة والهرسك في عام 2009 طلبا لمنحها خطة العمل للعضوية في الناتو، ووافق الحلف على ذلك في عام 2010. وحتى الآن لم تنفذ البوسنة الشروط التي تتضمنها خطة العمل، علما بأن الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك تعارض انضمام البلاد إلى الناتو.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف