 
مباشر

مقتل 5 رجال شرطة بتفجير انتحاري في كويتا الباكستانية

أخبار العالم

مقتل 5 رجال شرطة بتفجير انتحاري في كويتا الباكستانية
geo.tv
عناصر من قوات الأمن الباكستانية في منطقة ميان غوندي بضواحي كويتا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5hi

قتل خمسة من أفراد الشرطة وأصيب سبعة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير انتحاري في مدينة كويتا بولاية بلوشتان جنوب باكستان.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية 7 قتلى جراء تفجير استهدف حاجزا أمنيا قرب لاهور الباكستانية

وذكرت قناة GeoTV التلفزيونية، نقلا عن الخدمة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية، أن الهجوم الانتحاري هو الثالث خلال الساعات الـ24 الماضي، موضحة أن انتحاريين اثنين، خططا لاستهداف مركز لحرس الحدود الباكستاني جنوبي كويتا، تمت تصفيتهما على يد قوات الأمن في منطقة ميان غوندي، قبل تنفيذهما الهجوم.

وأفادت القناة بأن التفجير الأخير وقع على طريق  مطار كويتا، مضيفة أن الشرطة الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جماعة متطرفة باكستانية حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: GeoTV

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
هل يقنع ماكرون ترامب بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وإبقاء قوات بلاده في سوريا