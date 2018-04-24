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ترامب يحذر إيران: طهران تواجه مشاكل كبيرة إذا أعادت تفعيل برنامجها النووي

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ترامب يحذر إيران: طهران تواجه مشاكل كبيرة إذا أعادت تفعيل برنامجها النووي
Reuters / Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على أن إيران تواجه مشاكل كبيرة إذا أعادت تفعيل برنامجها النووي.

وأضاف ترامب أن إيران تجري تجارب صاروخية تسبب مشاكل في المنطقة.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي الإيراني كارثة كان من المفترض أن لا يتم إبرامه أبدا.

وأكد ترامب أنه سيناقش مع ماكرون الاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس للمناخ.

من جهته قال ماكرون إنه من الضروري احتواء إيران في المنطقة، مشيرا في السياق إلى أن اتفاق إيران النووي مهم جدا وجزء من قضية الأمن في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار تنفيذ غارات في سوريا بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية ردا على استخدام السلاح الكيميائي.

وصرح ترامب "الآن زمن القوة.. دعونا نكون أقوياء.. دعونا نكون متحدين.. دعونا نكرم ماضينا ونواجه مستقبلنا بكل ثقة وكبرياء.. ونسمح للولايات المتحدة وفرنسا بالوقوف إلى الأبد للتضامن من أجل قضية الحرية والسلام النبيلة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، علما أن اللقاء الأمريكي الفرنسي سيبحث مصير الاتفاق النووي الإيراني والوضع في سوريا.

من جهته صرح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب بشكل مختلف والتصدي للأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية وإيران.

وأكد ماكرون أن باريس وواشنطن واجهتا الإرهاب معا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

المصدر: وكالات

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