ظريف: ليس بوسع إيران أو السعودية الهيمنة على الشرق الأوسط

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الشرق الأوسط يحتاج إلى الحوار أكثر من أي شيء آخر، وحذر من أن محاولات الهيمنة في المنطقة أدت إلى تدميرها.

وأشار ظريف، في كلمة ألقاها أمس في "مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي" في نيويورك، إلى أنه ليس بوسع إيران أو السعودية التوصل إلى الهيمنة الإقليمية، "وهذه حقيقة ينبغي علينا القبول بها مهما كانت غير مريحة".

وشدد عميد الدبلوماسية الإيرانية على ضرورة السعي إلى بناء منطقة قوية، لا إلى الهيمنة الإقليمية، محذرا من أنه دون إنجاز هذا التغيير فإن الثمن الذي تتحمله واشنطن سيكون أكبر بكثير مما تكسبه من بيع الأسلحة إلى المنطقة.

وقال ظريف إن الشرق الأوسط في حاجة ماسة إلى التغيير، مضيفا أن إيران جاهزة لها، ثم تقدم بمبادرة تأسيس "مجلس الحوار الإقليمي".

وذكر الوزير أنه من الضروري أن تتخلى دول المنطقة عن فكرة إلغاء الآخر من أجل الهيمنة، بل ينبغي احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ورد ظريف على الاتهامات الموجهة إلى إيران بالتدخل في شؤون دول إقليمية أخرى بالقول إنه ثمة حالات تتدخل فيها تلك الدول نفسها في شؤون إيران، "لكننا لم نقل أبدا كما قال ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) باننا سنجرّ الحرب إلى داخل الأراضي السعودية.

المصدر: فارس + أسوشيتد برس

نادر عبد الرؤوف