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أربع سفن عسكرية روسية تتجه إلى المتوسط

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أربع سفن عسكرية روسية تتجه إلى المتوسط
Reuters
سفن عسكرية روسية - أرشيف
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أبحرت 4 سفن حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود، باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط، للمشاركة في مناورات ستجري هناك.

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وذكر قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الحربية البحرية متكونة من الفرقاطتين "الأميرال غريغوريفيتش"، و"الأميرال إيسن"، وسفينتي حراسة.

وأوضح قسم الإعلام أنه من المقرر أن يتم التدرب على خطط معارك في البحر وصد هجمات وضرب أهداف ساحلية، وكذلك تقديم المساعدة لسفينة بعد تعرضها لهجوم.

المصدر: نوفوستي

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