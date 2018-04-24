مقتل 18 شخصا بحريق في صالة للغناء بالصين

شب حريق اليوم الثلاثاء، في صالة حفلات موسيقية جنوب الصين، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا، وإصابة 5 آخرين في حادث يعتقد أنه متعمد وفق مصادر أمنية.

واندلع الحريق بعد منتصف الليل، في مبنى مؤلف من 3 طبقات، في مدينة تشينغيوان، في مقاطعة غواندونغ، وتم إخماده قبل الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق الشرطة.

وكشفت إدارة الأمن العام في تشينغيوان على حسابها في موقع "ويبو"، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحريق "مفتعل". وأشارت إلى أن سلطات الأمن العام تتوسع في تحقيقاتها.

ولم يحدد بيان الشرطة مكان الحريق، لكن وكالة "الصين الجديدة"، قالت إنه حصل في صالة لغناء الكاراوكي.

وغالبا ما تتسبب الحرائق بسقوط ضحايا في الصين، حيث يتم انتهاك إجراءات السلامة العامة بشكل واسع، إضافة إلى التهاون في تطبيق القوانين.

المصدر: أ ف ب